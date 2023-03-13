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Evi yıkılan depremzede 1 ay sonra aynaya bakıp haline şükretti

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#Hatay#Antakya#Deprem
Evi yıkılan depremzede 1 ay sonra aynaya bakıp haline şükretti
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 13:05

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde, Hatay'ın Antakya ilçesinde 20 kişilik Gümüş ailesinin 3 katlı evi harabeye döndü. Tehlikeye rağmen binaya giren 3 çocuk babası Turan Gümüş, kurtardığı eşyalar arasındaki aynaya bir ay sonra bakabildiğini belirtti.

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Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem, 11 il içinde en büyük yıkımı Hatay ilçesine yaptı. Antakya ilçesi Büyükdalyan Mahallesi’nde 3 katlı bitişik nizam binanın 2 bölümü büyük hasar gördü. 20 kişilik aileden büyük afeti sadece bir kişi hafif yaralı olarak atlattı. Zemin katı çöken ev kullanılamaz hale gelirken, 5 aile bahçeye kurdukları çadırda yaşamlarını sürdürüyor. Evli ve 3 çocuk babası 47 yaşındaki Turan Gümüş, tehlikeli olmasına rağmen merdivenle çıktığı evinden sağlam kalan eşyalarını kurtarmaya çalışıyor.

Evi yıkılan depremzede 1 ay sonra aynaya bakıp haline şükretti



Eşyalarını bahçeye indiren Turan Gümüş, 20 kişinin yaşadığı binanın depremde kullanılamaz duruma geldiğini belirtti.

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Evi yıkılan depremzede 1 ay sonra aynaya bakıp haline şükretti

"EN BÜYÜK TESELLİMİZ CAN KAYBININ OLMAMASI"

Aile apartmanında bir arada yaşadıklarını anlatan Gümüş, "deprem bizi uykuda yakaladı, salonun ortasından dışarı çıkamadık. Deprem bitince kapıya yöneldik, evin içindeki her şey devrildi. Kapıyı açamadık. Boşluğa merdiven korkuluklarından indik. Binamız ilk depremde bu hale geldi. Zemin kat tamamen çöktü, üst kat harabeye döndü. Çok şükür bu evden can kaybımız olmadı, en büyük tesellimiz bu" diye konuştu.

Evi yıkılan depremzede 1 ay sonra aynaya bakıp haline şükretti

"1 AY SONRA AYNAYA BAKTIM"

Depremde iş yerinin yanında evini de kaybettiğini ifade eden Gümüş, "Elimde bir arabam, evden kurtarabildiğim birkaç eşya kaldı. Çok tehlikeli olsa binaya girmezdik. Bina görünüyor zaten.

Evi yıkılan depremzede 1 ay sonra aynaya bakıp haline şükretti

Uzun zamandan sonra aynaya bakabildim, bir ayı geçti. Ne indirebilirsek indirdik. Yüzüme baktım, çok şükür iyiyim. Şu an çadırda yaşıyoruz. Köyde bir arsamız var, oraya konteyner ya da bir küçük ev yapmaya çalışacağız. Bir pijamamız, bir tişörtümüz kaldı üstümüzde" şeklinde konuştu.

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Evi yıkılan depremzede 1 ay sonra aynaya bakıp haline şükretti

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#Hatay#Antakya#Deprem

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