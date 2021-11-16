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Evi yanarken rahat tavırlarıyla dikkat çekti

#KAHRAMANMARAŞ#Yangın#İtfaiye
Evi yanarken rahat tavırlarıyla dikkat çekti

KAHRAMANMARAŞ'ta, bir dairede elektrikli battaniyeden çıkan yangında maddi zarar meydana geldi. Yangını haber alıp eve gelen Hacı Nariç, gülerek gazetecilere, "Fotoğrafa ne lazımdı?" diye sordu.

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Karacasu Karşıyaka Mahallesi'nde TOKİ konutlarındaki bir apartmanın ikinci katında yalnız yaşayan Hacı Nariç'in dairesinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Evden duman çıktığını fark eden Nariç’in komşuları, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, merdivenle eve girerek alevlere müdahale etti. Komşularının haber verdiği Hacı Nariç de eve geldi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken Nariç, bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere "Fotoğrafa ne lazımdı" diyerek güldü. Polislere evde kimsenin olmadığını söyleyen Hacı Nariç, daha sonra apartmanın karşısına geçip söndürme çalışmalarını izledi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Prizden fişi çekilmeyen elektrikli battaniyeden kaynaklandığı tespit edilen yangında, dairede maddi zarar meydana geldi.

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#KAHRAMANMARAŞ#Yangın#İtfaiye

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