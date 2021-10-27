Evi yanan ressama destek yağdı

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Sosyal medyada binlerce kişi, evi yanan Gökçe Erhan için destek mesajları paylaştı. Sanatçı Haluk Levent de Gökçe Erhan’a destek verilmesi ve ev inşa edilmesi konusunda AHBAP üyelerine çağrıda bulundu. Birçok kişi ve sivil toplum kuruluşu da Erhan’a yeni bir ev yapılması için gerekli desteği vereceklerini açıkladılar.

Yanan evin geri geleceğini ancak kirletilmesi halinde denizin ve doğanın geri gelmeyeceğini anlatan Erhan, “Ben ressamım, tıpa tıp aynısı yerine gelebilir o ruhu işleyebilirim fakat deniz geri gelmez. Onun için yangına değil buna odaklanmam gerek” dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Trabzon Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada ise “Gökçe Erhan jandarmaya verdiği ilk ifadesinde kendisinin şüphelendiği veya şikâyetçi olduğu kişi veya kişilerin bulunmadığını beyan etmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir” denildi.