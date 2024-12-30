Evi terk eden eşinin ağabeyinin aracına zarar verdi

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Olay, 23 Aralık Pazartesi günü saat 00.10 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Rıza K. (33) eşi Yeter K.'ye yaklaşık 6 ay önce fiziksel şiddet uyguladı. Bunun üzerine Yeter K. evden ayrılarak ağabeyi İzzet İncir’in (39) yanına taşındı.

Boşanma davası açan eşi Yeter K.‘ye ve onu evine alan eniştesine husumet besleyen Ali Rıza K. 1 ay önce eşinin kaldığı evin önüne geldi. Burada küfür ve hakaretler ederek tehditler savurduğu iddia edilen Ali Rıza K., eniştesi İzzet İncir tarafından darbedildi.

ENİŞTESİNİN ARACINA SALDIRDI

Bir türlü vazgeçmeyen Ali Rıza K., olay günü İzzet İncir’in evine gitti. Ali Rıza K. evin önüne geldiği sırada elindeki alkol şişesini İncir’e ait 34 ZV 6690 plakalı otomobilin ön camına fırlattı. Aracın camı kırılırken, Ali Rıza K. ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Aracının camının kırıldığını gören İzzet İncir, savcılığa giderek güvenlik kamerası görüntüleriyle Ali Rıza K.‘den şikayetçi oldu. Olaydan birkaç gün sonra eniştesini arayan Ali Rıza K., olayı gerçekleştirdiğini telefonda itiraf etti. İzzet İncir o görüşmeyi kayıt altına aldı.

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'GEREĞİNİN YAPILACAĞINA İNANIYORUM'

Enişte İzzet İncir, "Aracıma zarar veren şahıs, aramızda daha önceden husumet bulunan Ali Rıza K.’dir. Şahıs önceki akşam mahallemize gelmiş ve kameralara yakalanmıştır. Aracın yanından geçtiği sırada cebinden çıkardığı alkol şişesini fırlatarak aracın ön camına hasar vermiştir. Kendisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum ve şikayetçi oldum. Gereğinin yapılacağına inanıyorum" diye konuştu.(DHA)