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NEVŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 21.08.2020 - 16:39 | Son Güncelleme:

Evi terk eden eşini tabanca ile öldürdü

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Evi terk eden eşini tabanca ile öldürdü
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NEVŞEHİR'de Mustafa D. (33), evi terk ederek annesinin yanına yerleşen 12 yıllık eşi Fatma D.'yi tabanca ile ateş ederek öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Nevşehir Lale Sanayisi'nde oto tamirciliği yapan Mustafa D., bir süre önce geçimsizlik nedeniyle evi terk ederek annesinin yanına yerleşen eşi Fatma D. ile görüşmek için kayınvalidesinin Güzelyurt Mahallesi'ndeki evine gitti. Mustafa D., eşini evden alarak konuşmak için Çat beldesi yakınlarında boş araziye götürdü. Burada çift arasında tartışma çıktı. Mustafa D., yanındaki tabancayı çıkarıp, eşine ateş etti. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Fatma D.'nin öldüğü belirlendi. Fatma D.'nin cesedi, yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Mustafa D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

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