Evi tablolar ile dolduran vasiyet: Verdiğim sözü tutmam gerekiyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
24 saatte dudak uçuklatan kazanç Herkes Shiba Inudeki yükselişi konuşuyor24 saatte dudak uçuklatan kazanç! Herkes Shiba Inu'deki yükselişi konuşuyor#Shiba Inu
Burak Yılmaz geceye damga vurdu Taraftar ıslıklayınca olay tepki Tanınmaz halde...Burak Yılmaz geceye damga vurdu! Taraftar ıslıklayınca olay tepki! 'Tanınmaz halde...'#Burak Yılmaz
Bir balta, bir bıçak, bir cinayet: Cennet adada gerçekte ne olduBir balta, bir bıçak, bir cinayet: Cennet adada gerçekte ne oldu?#Cinayet
Genç kızdan beklenmedik bir cevap gelince: ‘Sayın Valim, şaşırdınız mı’Genç kızdan beklenmedik bir cevap gelince: ‘Sayın Valim, şaşırdınız mı?’#Tuncay Sonel
Bakan Soyludan flaş sözler... Talimatlarınız elimizde diyerek duyurduBakan Soylu'dan flaş sözler... 'Talimatlarınız elimizde' diyerek duyurdu#İçişleri Bakanı
Yeni hastalığı açıkladılar... Koronayı atlattıktan sonra ortaya çıkıyorYeni hastalığı açıkladılar... Koronayı atlattıktan sonra ortaya çıkıyor!#Koronavirüs
Marmara Denizi için endişelendiren açıklamaMarmara Denizi için endişelendiren açıklama#Müsilaj
Sosyal medya devinin kurucusundan korkutan açıklama Önce ABD, sonra tüm dünya etkilenecekSosyal medya devinin kurucusundan korkutan açıklama! Önce ABD, sonra tüm dünya etkilenecek#Jack Dorsey
Yıllarca otel duvarında sergilenmişti... Bu tablolar 100 milyon dolara satıldıYıllarca otel duvarında sergilenmişti... Bu tablolar 100 milyon dolara satıldı!#Picasso
Meteorolojiden peş peşe uyarılar Kar ve yağmur...Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Kar ve yağmur...#Hava Durumu
Aslı Şenden Linete Sahneden selam vermedin tepkisiAslı Şen'den Linet'e "Sahneden selam vermedin" tepkisi#Aslı Şen
Merve İldenizin Bodrumdaki hayatı: 5 yıldır İstanbula gelmedimMerve İldeniz'in Bodrum'daki hayatı: 5 yıldır İstanbul'a gelmedim#Merve İldiniz
Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan akciğer kanserine yakalandıÜnlü oyuncu Ayberk Pekcan akciğer kanserine yakalandı#Ayberk Pekcan
Tutkulu bir dönem başlıyorTutkulu bir dönem başlıyor#Astroloji
10 ‘istenmeyen adam’ emri10 ‘istenmeyen adam’ emri#İstenmeyen Adam
HABERLERGündem Haberleri

Evi tablolar ile dolduran vasiyet: Verdiğim sözü tutmam gerekiyor

#Ankara#Resim#Vasiyet
Evi tablolar ile dolduran vasiyet: Verdiğim sözü tutmam gerekiyor

ANKARA'da, emekli öğretmen Reşit Gökçe (82), psikiyatrist Prof. Dr. Rasim Adasal'ın vasiyeti üzerine 72 ülkenin devlet adamına göndermek üzere onlarca resim yaptı. Evinin bir odası yağlı boya tablolarla dolan Gökçe, "Adasal vefat edeli yıllar oldu. Ben de ona verdiğim sözü yerine getirmek için fırçamı aldım ve onlarca tablo yaptım. Adasal’a verdiğim sözü tutmam gerekiyor" dedi.

Haberin Devamı

Altındağ ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk babası emekli öğretmen Reşit Gökçe, ilkokuldan itibaren resim yaparak birçok sergi açtı. Gökçe, bir sergisini ziyarete gelen, öğretmenlik yıllarında tanıdığı psikiyatrist Prof. Dr. Rasim Adasal'ın vasiyeti üzerine 72 ülkenin devlet adamına göndermek üzere resimler yaptı. Gökçe, bu tabloları kendisine verilecek destekle devlet adamlarına göndermek istiyor.

'VERDİĞİM SÖZÜ TUTMAM GEREKİYOR'

Reşit Gökçe, Ankara'da öğretmenlik yaptığı dönemde Türk akademisyen, edebiyatçı ve siyasetçi Bedrettin Tuncel ve psikiyatrist Prof. Dr. Rasim Adasal gibi önemli isimlerle tanıştığını söyledi. Gökçe, Adasal ve Tuncel'in resim yapmayı bırakmaması konusunda, kendisine öğüt verdiğini belirterek, "Yaptığım yağlı boya tablolarla birçok sergi açtım. O dönemlerde açtığım sergiler çok ilgi gördü. Gençliğimde sık sık konferanslara katılırdım.

Evi tablolar ile dolduran vasiyet: Verdiğim sözü tutmam gerekiyor


Prof. Dr. Rasim Adasal'ın da beni etkileyen bir konferansı olmuştu. Kendisinin sanata olan ilgisini bildiğim için sergime davet ettim. Sergimi gezdi ve sık sık atölyeme gelmeye başladı. Ben resimle para kazanamadığımdan dert yanarken, Adasal da kendisine bir söz vermemi istedi ve sürekli sanatla uğraşmamı, yaptığım tabloları da günü gelince 72 devlet başkanına göndermemi istedi. Bunun ne kadar zor olduğunu söylesem de beni dinlemedi ve söz vermemi istedi.

İlgili Haberler:

Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı! Hamsik, Atınç Nukan ve...Mahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararıMerve İldeniz'in Bodrum'daki hayatı: 5 yıldır İstanbul'a gelmedim

Ben de söz verdim. Adasal vefat edeli yıllar oldu. Ben de ona verdiğim sözü yerine getirmek için fırçamı aldım ve onlarca tablo yaptım. Devlet yetkililerimizden bana yardımcı olmasını istiyorum. Adasal'a verdiğim sözü tutmam gerekiyor. Beni tanıyan herkes sözümü ne zaman yerine getireceğimi soruyor. Bu sorumluluğu üzerimden atmak istiyorum" diye konuştu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Resim#Vasiyet

BAKMADAN GEÇME!

Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı Hamsik, Atınç Nukan ve...

Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı! Hamsik, Atınç Nukan ve...

Mahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararı

Mahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararı

Merve İldenizin Bodrumdaki hayatı: 5 yıldır İstanbula gelmedim

Merve İldeniz'in Bodrum'daki hayatı: 5 yıldır İstanbul'a gelmedim

Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçede işin ne

"Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçe'de işin ne!"

Serap Paközden hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım

Serap Paköz'den hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım!