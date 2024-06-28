Evi patlatmıştı 5 yıl ceza aldı

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Bağcılar’da 14 Kasım 2021’de bir evde patlama gerçekleşti. Duvarları yıkılan evin bulunduğu binada şans eseri kimse yaralanmadı. Kepçe operatörü olan ve madde kullandığı iddia edilen Murat Çakıcı’nın yaşadığı evin doğalgaz borusunu baltayla kestikten sonra evden ayrıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan Çakıcı suçlamayı reddetti. Tutuklanan Çakıcı’nın “yangın ve patlatma suretiyle olası kastla öldürmeye teşebbüs”, “mala zarar verme” suçundan toplam 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

SON SÖZÜ: PİŞMANIM

Bakırköy 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında son sözü sorulan tutuksuz sanık Murat Çakıcı olay tarihinde ruh sağlığının yerinde olmadığını söyledi. Mahkeme heyeti, Murat Çakıcı’yı “mala zarar verme” suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. “Olası kastla öldürmeye teşebbüs” suçundan ise yasal şartları oluşmadığı ve sanığın bu suça ilişkin suç kastının bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.