‘Evi geç saatte süpürüyorsun boşanalım’

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Emre E., evlendikten 9 ay sonra Anadolu Nöbetçi Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı. Emre E., dava dilekçesinde; uyarılarına rağmen eşinin geç saatlerde evi süpürdüğünü, kıskançlık nedeniyle kendisinin de bulunduğu aracı hızlı sürdüğünü belirtti. Emre E. ayrıca 200 bin lira manevi, 300 bin lira da maddi tazminat talebinde bulundu.

Dilekçede, şu ifadeler özetle yer aldı: “Evliliğin henüz üçüncü haftasında alt komşuları bebeği olduğu için makineyi geceleri çalıştırmamasını rica etmesine rağmen davalı gece geç saatlerde makine çalıştırmaya ve evi süpürmeye devam etmiştir. Müvekkil kendisini uyardığında da ‘Hep başkalarını düşünüyorsun’ diyerek müvekkille kavga etmiştir. Davalı yolda ya da otoparkta gördüğü bir kadın yüzünden müvekkille tartışmaya başlamış ve arabayı çok hızlı sürerek hem müvekkilin hem de kendisinin canını tehlikeye atmıştır.”

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DAVADA KARAR ÇIKMADI

Feyza K.E. ise karşı tarafın dava dilekçesine verdiği yanıtta; iddia edilen olayların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını belirterek 1 milyon lira tazminat talep etti. Feyza K.E.’nin avukatı Ümit Erdoğan, mahkemeye sundukları dilekçede, “Müvekkil eşini sevdiği için boşanmak istemediğini belirtti” dedi.

Boşanma davası geçen yılın eylül ayından beri çekişmeli sürerken, son olarak üçüncü duruşması görülen davada bir karar çıkmadı.