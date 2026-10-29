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Evi fabrikaya çevirmişler: 120 bin dolu makaron ve tütün fırını ele geçirildi

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#Kaçak Sigara#Çekmeköy#Operasyon
Evi fabrikaya çevirmişler: 120 bin dolu makaron ve tütün fırını ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2026 14:59

İstanbul, Çekmeköy'de kaçak sigara üretimi yapılan adrese düzenlenen operasyonda sahte bandrollerden jelatinleme makinelerine kadar çok sayıda malzeme bulundu. Polis baskınıyla suçüstü yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara çıkarıldı.

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Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Evi fabrikaya çevirmişler: 120 bin dolu makaron ve tütün fırını ele geçirildi

Nişantepe Mahallesi'ndeki bir ikamette kaçak sigara üretildiğini tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramada 305 kilogram kıyılmış tütün, 900 paket bandrolsüz sigara, 120 bin dolu makaron, 96 bin 400 boş makaron, 250 sahte bandrol, 5 koli boş sigara paketi, 2 sigara dolum makinesi, kantar, tütün kurutma fırını, jelatinleme ve sigara paketleme makinesi ele geçirildi.

Evi fabrikaya çevirmişler: 120 bin dolu makaron ve tütün fırını ele geçirildi

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Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

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#Kaçak Sigara#Çekmeköy#Operasyon

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