Evi fabrikaya çevirmişler: 120 bin dolu makaron ve tütün fırını ele geçirildi

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Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Nişantepe Mahallesi'ndeki bir ikamette kaçak sigara üretildiğini tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramada 305 kilogram kıyılmış tütün, 900 paket bandrolsüz sigara, 120 bin dolu makaron, 96 bin 400 boş makaron, 250 sahte bandrol, 5 koli boş sigara paketi, 2 sigara dolum makinesi, kantar, tütün kurutma fırını, jelatinleme ve sigara paketleme makinesi ele geçirildi.

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Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.