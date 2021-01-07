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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
Haber Giriş: 07.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Evi basılan muhtara ‘pardon’ denildi

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Evi basılan muhtara ‘pardon’ denildi
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Boğaziçi Üniversitesi’ndeki gösterilerde polise mukavemette bulunanlara yönelik operasyonda, Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Muhtarı Sultan Aksu’nun da evine operasyon yapıldı. Yanlışlık anlaşılınca Emniyet Müdürü ve Vali muhtarı arayıp özür diledi.

Muhtar Aksu yaşadıklarını şöyle anlattı: “Uzun namlunu silahlarla eve girdiler. Eşimi yere yatırdılar. Bağırdım, ‘Çocuğum var sakin olun’ diye. Panik ve korkuyla insan ne yapacağını şaşırıyor. Sonra muhtar olduğum aklıma geldi. Muhtar kimliğimi gösterdim. Polisler hata yaptıklarını fark edince son derece saygılı bir şekilde özür dilediler.”

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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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