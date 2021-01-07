Evi basılan muhtara ‘pardon’ denildi

Muhtar Aksu yaşadıklarını şöyle anlattı: “Uzun namlunu silahlarla eve girdiler. Eşimi yere yatırdılar. Bağırdım, ‘Çocuğum var sakin olun’ diye. Panik ve korkuyla insan ne yapacağını şaşırıyor. Sonra muhtar olduğum aklıma geldi. Muhtar kimliğimi gösterdim. Polisler hata yaptıklarını fark edince son derece saygılı bir şekilde özür dilediler.”