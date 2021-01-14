Evi ateşe verdiği iddia edilen şüphelinin görüntüleri kameraya yansıdı

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bulunan bir sitedeki 15 katlı binada çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Emre Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Olayla ilgili yürütülen çalışma kapsamında apartmandaki güvenlik kamera görüntüleri incelendi.

Görüntülerde şüpheli Emre Y'nin saat 13.38'de apartmana girdiği ve 16.48'de apartmandan ayrıldığı görülüyor.

Alev Ş'in dairesinde çıkan yangının ise saat 19.00 sıralarında meydana geldiği tespit edilmişti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ümraniye'de Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi’nde bulunan bir sitedeki 15 katlı binada, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ve sağlık ekiplerince, evde elleri koli bandı ile bağlanmış Alev Ş. dumandan etkilenmiş halde bulunmuştu.

Alev Ş.'nin eski erkek arkadaşı olan Emre Y. olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınmış, sevk edildiği adliyeden serbest bırakılmıştı.