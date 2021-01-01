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Özden ATİK - Burçak BOZKUŞ - Mertcan ÖZTÜRK / DHA
Haber Giriş: 01.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Evet beni arayan CHP’li Süleyman Girgin’

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‘Evet beni arayan CHP’li Süleyman Girgin’
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Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin, ilk olarak Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge’nin gündeme getirdiği CHP’li bir milletvekilinin “Davadan vazgeç” dediği iddiasına yönelik açıklama yaptı.

Gültekin, yanlış haberler çıkması üzerine basın toplantısı düzenlemek zorunda kaldığını belirterek özetle şunları söyledi: “Ayın 23’ünde telefonum çaldı. Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyledi. Taziye dileklerinde bulundu, taziye kelimesinden sonra ‘Davadan vazgeç’ dedi bana. ‘Kamu davası zaten devam eder. Biz senin yanındayız. Ne gerekiyorsa yapacağız’ dediler. Çünkü karşı taraf, annesi CHP’de bir ilçe başkanı olduğunu biliyorum. Kabul etmedim, kızınız olsa acaba siz kabul eder misiniz?” Gültekin, kızının taziyesinden 20 gün sonra Hizan CHP İlçe Başkanı Aydın Sadak’ın akraba ve arkadaşlarını devreye sokarak kendisiyle görüştüğünü söylerken kendisine ne kadar para isterse verileceğini, ‘yeter ki davadan vazgeç’ denildiğini de öne sürdü. Baba Gültekin, “Ben acılı bir babayım, zaten derdimle uğraşıyorum. Neden iftira atayım” dedi.

‘Evet beni arayan CHP’li Süleyman Girgin’

Vahşice katledilen Pınar Gültekin’in babası CHP’li milletvekili Girgin’in fotoğrafını gösterdi.

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