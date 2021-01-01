‘Evet beni arayan CHP’li Süleyman Girgin’

Gültekin, yanlış haberler çıkması üzerine basın toplantısı düzenlemek zorunda kaldığını belirterek özetle şunları söyledi: “Ayın 23’ünde telefonum çaldı. Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyledi. Taziye dileklerinde bulundu, taziye kelimesinden sonra ‘Davadan vazgeç’ dedi bana. ‘Kamu davası zaten devam eder. Biz senin yanındayız. Ne gerekiyorsa yapacağız’ dediler. Çünkü karşı taraf, annesi CHP’de bir ilçe başkanı olduğunu biliyorum. Kabul etmedim, kızınız olsa acaba siz kabul eder misiniz?” Gültekin, kızının taziyesinden 20 gün sonra Hizan CHP İlçe Başkanı Aydın Sadak’ın akraba ve arkadaşlarını devreye sokarak kendisiyle görüştüğünü söylerken kendisine ne kadar para isterse verileceğini, ‘yeter ki davadan vazgeç’ denildiğini de öne sürdü. Baba Gültekin, “Ben acılı bir babayım, zaten derdimle uğraşıyorum. Neden iftira atayım” dedi.



Vahşice katledilen Pınar Gültekin’in babası CHP’li milletvekili Girgin’in fotoğrafını gösterdi.