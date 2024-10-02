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Everest her yıl 2 milim uzuyor

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#İngiltere#Everest#Araştırma
Everest her yıl 2 milim uzuyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 07:00

İngiltere’deki University College London’dan araştırmacılar, 8 bin 848 metre ile dünyanın en yüksek dağı olan Everest’in her yıl 2 milimetre daha uzadığını ortaya koydu.

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Nature Geoscience dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında Himalayalar’daki nehirlerin yıllar içerisindeki evrimi incelendi. Araştırmacılar yaklaşık 89 bin yıl önce Everest’in yakınlarında bulunan Arun Nehri’nin, Kosi Nehri ile birleşmesinin bölgede erozyonu arttırdığını ve aşındırmanın ardından yer kabuğunun altından gelen basıncın Everest’in yükselmesine neden olduğunu tespit etti. Nehrin yol açtığı erozyon dolayısıyla Everest Dağı’nın son 89 bin yıl içinde 15 ila 50 metre uzadığını ve yılda yaklaşık 2 milimetre kadar uzamaya devam edebileceği belirlendi.

 

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#İngiltere#Everest#Araştırma

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