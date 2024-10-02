Everest her yıl 2 milim uzuyor

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Nature Geoscience dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında Himalayalar’daki nehirlerin yıllar içerisindeki evrimi incelendi. Araştırmacılar yaklaşık 89 bin yıl önce Everest’in yakınlarında bulunan Arun Nehri’nin, Kosi Nehri ile birleşmesinin bölgede erozyonu arttırdığını ve aşındırmanın ardından yer kabuğunun altından gelen basıncın Everest’in yükselmesine neden olduğunu tespit etti. Nehrin yol açtığı erozyon dolayısıyla Everest Dağı’nın son 89 bin yıl içinde 15 ila 50 metre uzadığını ve yılda yaklaşık 2 milimetre kadar uzamaya devam edebileceği belirlendi.