Dinçer AKBİR - DHA
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Eve yapılan baskında şoke eden manzara! 42 kişi...
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir eve yapılan baskında 42 kaçak göçmen bulundu, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün Gölcük Değirmendere Körfez Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi. Evde 42 kaçak göçmen olduğu belirlendi.
Göçmenleri barındıran S.A., N.A.ve J.F. gözaltına alındı. 3 kişi hakkında, 'Göçmen Kaçakçılığı' suçu ile soruşturma başlatıldı.
42 kişinin İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderileceği öğrenildi.
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