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Dinçer AKBİR - DHA
Haber Giriş: 05.10.2020 - 09:12 | Son Güncelleme:

Eve yapılan baskında şoke eden manzara! 42 kişi...

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir eve yapılan baskında 42 kaçak göçmen bulundu, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün Gölcük Değirmendere Körfez Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi. Evde 42 kaçak göçmen olduğu belirlendi.

Göçmenleri barındıran S.A., N.A.ve J.F. gözaltına alındı. 3 kişi hakkında, 'Göçmen Kaçakçılığı' suçu ile soruşturma başlatıldı.

Eve yapılan baskında şoke eden manzara 42 kişi...

42 kişinin İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderileceği öğrenildi.

 

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