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Eve silahla saldıran oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

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#Tekirdağ#Polis#Av Tüfeği
Eve silahla saldıran oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2025 05:57

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde Necdet Şahin, tartıştığı ve evine tabanca ile ateş açan oğlu Hazat Şahin’i (22), pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

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Olay, gece saatlerinde Kapaklı Yunus Emre Mahallesi Yavuz Selim Sokak üzerinde meydana geldi. Necdet Şahin ile oğlu Hasat Şahin arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Hazat Şahin evi terk etti. Bir süre sonra motosikletle evin önüne gelen Hazat Şahin, babasının oturduğu daireye tabanca ile ateş açtı. Baba Necdet Şahin de evde bulunan pompalı tüfeğini alarak çıktığı balkondan oğlu Hazat Şahin’e ateş açtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Şahin, kanlar içerisinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şahin, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olaydan sonra Necdet Şahin’i olayda kullandığı tüfekle birlikte gözaltına alarak soruşturma başlattı.

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#Tekirdağ#Polis#Av Tüfeği

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