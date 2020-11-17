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Gündem
Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)
Haber Giriş: 17.11.2020 - 10:10 | Son Güncelleme:

Eve özel düzenek kurup, uyuşturucu yetiştirmişler

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Eve özel düzenek kurup, uyuşturucu yetiştirmişler
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TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde polis ekipleri, ısı ve havalandırma sistemiyle uyuşturucu yetiştirilen eve operasyon düzenledi. Operasyonda saksı ve poşetlerde yetiştirilen uyuşturucular ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Eve özel düzenek kurup, uyuşturucu yetiştirmişler
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy ilçesi İstasyon Mahallesi’ndeki evde yüklü miktarda uyuşturucu yetiştirilip, piyasaya satıldığını belirledi. Ekipler, evde yaptığı aramada, iki odaya uyuşturucu yetiştirilmek için kurulan ısı ve havalandırma sistemleri, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ile 100 kök Hint keneviri, 300 gram esrar, 10 gram eroin, 5 uyuşturucu hap ve kenevirin yetiştirilmesi için kullanılan malzemeler ele geçirdi. M.E. ve Z.S., gözaltına alındı.

 

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