Eve otostop ile dönemeyince otomobil çalmışlar

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Fabrika işçisi Ahmet O. (35), 17 Kasım günü saat 14.00 sıralarında otomobilini Sarıçam ilçesi, Kozan Caddesi'ne park ettikten sonra servise bindi. Vardiya çıkışı servis ile geri dönen Ahmet O., aracını bıraktığı yerde göremeyince polise ihbarda bulundu. Kamera görüntülerini inceleyen polis, Serhat T. ile arkadaşları Enes Y. ve Merih Deniz K.'nin bölgeye gelerek keşifte bulunduğunu ardından zorla kapısını açtıkları otomobili düz kontak yaparak çaldıklarını belirledi.

'HİÇBİR ARAÇ ALMAYINCA ÇALMAYA KARAR VERDİK'

Şüphelilerin Kozan'a gittiğini tespit eden ekipler, Serhat T. ile Enes Y.'yi çalıntı otomobil içinde, Merih Deniz K. ise evine yapılan baskınla yakaladı. Emniyete götürülen 3 şüphelinin 'hırsızlık', 'yaralama', 'uyuşturucu kullanma' gibi çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlendi.

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Serhat T., emniyetteki ifadesinde, "Gezmek için Kozan'dan otobüsle geldik. Dönmek için otostop çektik ancak hiçbir araç bizi almadı. O sırada caddedeki otomobili görüp, çalmaya karar verdik" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serhat T., Enes Y. ile Merih Deniz K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Otomobil ise sahibine teslim edildi.