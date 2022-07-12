Eve ilk kez temiz içme suyu götüreceğiz

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Afrika kıtasının 45 milyonluk nüfuslu ülkesi Uganda’da 10 milyona yakın kişi temiz içilebilir suya erişemiyor. Su birikintileri ve hayvanların da kullandığı sağlıksız oluşan küçük göletlerde su ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Türk Kızılay, Uganda’daki bazı bölgelerin suya kavuşturulması için çalışma başlattı. Bağışçıların desteğiyle daha önce 12 su kuyusu açan Türk Kızılay, 13’üncü su kuyusunu ise Kayunga’da bölge insanının hizmetine sundu. “Akıllı kuyu” olarak bilinen uzun ömürlü su kuyusu, güneş enerjisiyle 110 metre derinlikten çektiği temiz suyu çeşmelere vermeye başladı.

5 BİN KİŞİ YARARLANACAK

Açılan kuyu, bölgedeki 5 bin kişinin temiz içilebilir su ihtiyacını karşılayacak. İlk kez temiz içilebilir suya kavuşan bölge halkı, yöresel danslar, alkışlar ve şarkılarla sevinçlerini gösterdi. En çok sevinenler ise kadın ve çocuklar oldu. Bidonlarını alan kadın ve çocuklar, su kuyusuna koştu. Türk Kızılay, Uganda’da açtığı 13 kuyu ile 65 bin insanı temiz içilebilir suya kavuşturdu.





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Zalwango Ruth da her gün 5 kilometre yol giderek bataklık alandan eve ‘çamurlu su’ taşıdıklarını söyledi:

“Hayvanlarımızın su içtiği alandan su alıyorduk. Çocuklarımız, insanlarımız hep bu pis sular yüzünde hasta oldu. Bu hayattan tek isteğimiz evimize bir bardak temiz su götürebilmekti. Şimdi Türkiye sayesinde, Türk Kızılay sayesinde temiz suya kavuştuk. Minnettarız, ne kadar teşekkür etsek azdır. Tüm Türkiye’ye kucak dolu sevgi gönderiyorum, var olsunlar.”

TÜRKİYE’Yİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Açılıştan sonra onlarca Ugandalı kadın, çocuk yanlarında getirdikleri bidonlara doldurdukları temiz su ile evlerine döndü. Nabayaza Harret, “Yıllardır, hayvanlarımızın su içtiği birikintilerde, bataklıklardaki pis suyu içiyoruz. İlk kez evimize temiz su götüreceğiz, temiz su içebileceğiz. Türkiye’yi, yapılan bu iyiliği asla unutmayacağız. Her içtiğimiz bir yudum su için ülkenize, insanlarınıza dua edeceğim, Türkiye’yi hatırlayacağım” dedi.