Eve giren yılan paniğe neden oldu! İtfaiye ekipleri yakalayarak doğaya saldı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, havaların ısınmasıyla birlikte yerleşim yerlerinde görülmeye başlanan yılanlar vatandaşa korku dolu anlar yaşatıyor. Son olarak Cumhuriyet Mahallesi'nde bir eve giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan paniğe neden oldu.

EVE GİREN YILAN ÖZEL APARATLARLA YAKALANDI

Yılanı fark edince büyük korku ve panik yaşayan hane halkı durumu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede ihbarın yapıldığı adrese gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakalama aparatları kullanarak özel bir teknikle hayvana zarar vermeden yakaladı.

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Çuvala konularak bulunduğu evden çıkarılan yılan, itfaiye ekipleri tarafından yerleşim yerlerinden uzak, kırsal bir bölgede yeniden doğaya salındı. Yılanın çıkarılmasıyla rahat bir nefes alan ev halkı, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.