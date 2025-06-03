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Eve giren hırsıza meydan dayağı, o anlar anbean kamerada

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#Hırsızlık#Meydan Dayağı#Bursa
Eve giren hırsıza meydan dayağı, o anlar anbean kamerada
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 09:47

Bursa'da bir eve hırsızlık yapmak için giren bir kişi, suçüstü yakalanınca site önünde meydan dayağı yedi. O anlar kameraya böyle yansıdı.

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 Bursa'da meydana gelen hırsızlık girişimi mahalleliyi ayağa kaldırdı. İddiaya göre sabah saatlerinde bir apartman dairesine girmeye çalışırken ev sahibi tarafından suçüstü yakalanan şüpheli site önünde meydan dayağı yedi. O anlar kameraya yansırken, kavgayı site görevlileri ayırdı. Bursa'nın Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde bir sitedeki apartman dairesine giren şüpheli, içeriden para alıp dışarı çıkmak istedi.

Eve giren hırsıza meydan dayağı, o anlar anbean kamerada

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Bu esnada ev sahibiyle karşılan şüpheli koşarak dışarı kaçtı. Başlayan kovalamaca sitenin önünde hırsızın yakalanmasıyla son buldu.

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Eve giren hırsıza meydan dayağı, o anlar anbean kamerada

Güvenlikler tarafından yakalanan hırsız, polis ekiplerine götürülmek üzere güvenlik dairesine götürülürken, hırsını alamayan ev sahibi o şüpheliyi tekme tokat dövdü. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, şüpheli polis ekiplerine teslim edildi.

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#Hırsızlık#Meydan Dayağı#Bursa

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