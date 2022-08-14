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Eve giren hırsız ‘pes’ dedirtti: Önce öptü sonra telefonunu çaldı

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#İstanbul#Kartal#Hırsız
Eve giren hırsız ‘pes’ dedirtti: Önce öptü sonra telefonunu çaldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 07:00

İstanbul Kartal’da gece saatlerinde S.D. (34) adlı kadının evine hırsız girdi. Odanın karanlık olması nedeniyle hırsızı erkek arkadaşı sanan S.D. “Ne yapıyorsun hayatım” diye seslendi. S.D.’nin erkek arkadaşı sandığı hırsız önce onu öptü sonra telefonunu çaldı.

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Uykusuna devam etmek için yatağın diğer tarafına dönen S.D., erkek arkadaşının yanında yattığını görünce panikle bağırmaya başladı.

‘RÜYA MI GERÇEK Mİ bilemedim’

Kadının cep telefonun alan hırsız pencereden atlayarak kaçtı. Şüpheli Yasin A. kısa sürede yakalandı. Emniyet ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen Yasin A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyetteki ifadesinde yaşadıklarını anlatan S.D. “Rüya mı gerçek mi emin olamadım. İkametime girerek cep telefonumu çalan ve beni öpen şahıstan şikâyetçiyim” dedi.

 

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#İstanbul#Kartal#Hırsız

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