Eve giren hırsız ‘pes’ dedirtti: Önce öptü sonra telefonunu çaldı

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Uykusuna devam etmek için yatağın diğer tarafına dönen S.D., erkek arkadaşının yanında yattığını görünce panikle bağırmaya başladı.

‘RÜYA MI GERÇEK Mİ bilemedim’

Kadının cep telefonun alan hırsız pencereden atlayarak kaçtı. Şüpheli Yasin A. kısa sürede yakalandı. Emniyet ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen Yasin A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyetteki ifadesinde yaşadıklarını anlatan S.D. “Rüya mı gerçek mi emin olamadım. İkametime girerek cep telefonumu çalan ve beni öpen şahıstan şikâyetçiyim” dedi.