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DHA
Haber Giriş: 26.05.2020 - 19:33,Son Güncelleme:

Eve giren 1,5 metrelik yılan paniğe neden oldu

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Eve giren 1,5 metrelik yılan paniğe neden oldu
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Mardin’in Artuklu ilçesinde bir eve giren 1,5 metre boyundaki yılan paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılan yılan doğaya bırakıldı.

Mardin’in Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi’nde sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde evde bulunan Bozkuş ailesi, odada yaklaşık 1,5 metre boyunda yılanı fark edince korkuyla dışarıya çıktılar. İtfaiyeye haber verilmesi üzerine eve gelen ekipler, yılanı aramaya başladı. 2 saat süren aramanın sonucunda itfaiye erleri yılanın evin damındaki duvarda bulunan deliğine saklandığını fark etti. İtfaiye Amiri Turan Erkar tarafından yılanın delikten çıkarılması ile aile üyeleri rahat bir nefes aldı. Yılan daha sonra doğaya bırakıldı.

Eve giren 1,5 metrelik yılan paniğe neden oldu


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