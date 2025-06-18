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Eve gelen su faturasını görünce gözlerine inanamadı: Havuzum olsa bu kadar gelmez

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#Adana#Su Faturası#Haber
Eve gelen su faturasını görünce gözlerine inanamadı: Havuzum olsa bu kadar gelmez
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 10:08

Adana'da müstakil bir evde annesiyle yaşayan ve 4 bin 500 TL su faturası gelen Abdullah Şimşek, "Bir annem bir ben varım, havuzum olsa bu kadar gelmez. Bunun bir çözüme kavuşmasını istiyoruz" dedi.

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Merkez Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde annesiyle birlikte müstakil bir evde yaşayan Abdullah Şimşek (42), Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (ASKİ) gelen fatura karşısında şok oldu.

Eve gelen su faturasını görünce gözlerine inanamadı: Havuzum olsa bu kadar gelmez

Önceki aylarda 3 aylık su kullanımına bin 84 TL ve daha sonra da aylık 500 ile 700 TL ödeyen Şimşek, sadece bir aylık faturanın 4 bin 500 TL gelmesi üzerine şaşkınlık yaşadı.

Eve gelen su faturasını görünce gözlerine inanamadı: Havuzum olsa bu kadar gelmez

"HAYATIM BOYUNCA BÖYLE BİR FATURA GELMEDİ"

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Yaşadığı mağduriyete tepki gösteren Abdullah Şimşek, "Bana hayatım boyunca böyle bir ASKİ faturası gelmedi, havuzum olsa böyle bir fatura gelmezdi. 500-700 TL arası sabit geliyordu, bilemedin 800-900 TL olsun aylık fatura geldiği oluyordu. 4 bin 500 TL neredeyse 1 yıllık faturama denk geliyor. Ben bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim.

Eve gelen su faturasını görünce gözlerine inanamadı: Havuzum olsa bu kadar gelmez

Bir annem bir ben varım, havuzum olsa bu kadar gelmez. Bunun bir çözüme kavuşmasını istiyoruz. Su sayacımın sağlam olduğunu söylemelerine rağmen yeni sayaç taktılar" ifadelerini kullandı.

Eve gelen su faturasını görünce gözlerine inanamadı: Havuzum olsa bu kadar gelmez

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#Adana#Su Faturası#Haber

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