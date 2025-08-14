‘Eve dönüş’ rotası oluştu

×
Bülent Sarıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2025 07:00

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, silah bırakan terör örgütü üyelerinin dönüşü ve topluma entegrasyonuyla ilgili çalışmada rotasını oluşturdu. Komisyon sürecin yasal ayağını kuracak teklif taslağını ekim ayına kadar olgunlaştırmayı hedefliyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında önceki gün yapılan ve 7 saat süren toplantıda 38 komisyon üyesi konuştu. Alınan kararlara göre, “konunun toplumsal, yasal ve ekonomik yönleriyle ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulunmak üzere” kanaat önderleri, meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenler davet edilecek.

İLK DAVET ŞEHİT YAKINLARINA

TBMM Tören Salonu’nda gelecek hafta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile şehit yakınları ve gaziler dinlenecek. Üç toplantıdaki görüşler üzerine “Daha ümitvar olduğunu” vurgulayan Kurtulmuş, “Mesele, yöntem meselesi değil, gönül meselesidir” dedi. Üyelerden beklentilerini anlatan Meclis Başkanı şu mesajları verdi: “Devletin ortaya koyduğu bu aklı millet aklına dönüştürecek en önemli unsurlardan biri 51 üyeli bu komisyondur. Bu tür çok önemli, hassas konulardaki en büyük zarar verici unsurlardan biri siyasetin magazinleştirilmesidir. Sizlerden özellikle istirham ediyorum, bu çalışmaları magazin konusu haline getirmemek lazım. Bu meselenin olmasını isteyenler olduğu gibi olmamasını isteyenlerin de olduğunu biliyoruz. Bunlar Türkiye’nin içinde de var, Türkiye’nin dışında da var. Ne kadar uzarsa bu iş, savsaklamaya o kadar çok açık hale gelir, sabote edilmesi o kadar mümkün hale gelir.”

KOMİSYONDAN GÖRÜŞLER: ‘LIKE’ ALMAYA ODAKLANMAYALIM

* Ayşe Böhürler (AK Parti): Ayrımcılığı gören herkesin, ayrımcılığa uğrayan herkesin kendisini ikinci sınıf hissetmesinden kurtulacağı bir Türkiye hepimizin hedefi.

* Atilla Kaya (AK Parti): Doğru an ve doğru zamandayız, bu fırsatı heba etmeyelim.

* Umut Akdoğan (CHP): Sayın Başkanımız da empati sözcüğünü kullandı. Ben kilit sözcüklerden bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum.

* Saruhan Oluç (DEM Parti): Bizim seçmenlerimiz kimin ne söylediğini çok iyi izliyorlar, not alıyorlar ve bunun elbette ki politik faturasını günü geldiğinde çıkarmayı da bilirler.

* Meral Danış Beştaş (DEM Parti): Burada “like” almaya, “retweet” almaya, görünmeye değil, gerçekten çözüme odaklanalım. 

