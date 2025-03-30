Eve dönen eserlerde onun imzası var... Türkiye dostu ABD’li savcı

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KÜLTÜR Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı, geçtiğimiz haftalarda beşinci yaşını kutladı. Başkanlığın çalışmaları ile birlikte son yedi yılda tam 8 bin 967 eser doğduğu topraklara döndü. Bu eserlerin en önemlilerini de ABD’den getirilen Çingene Kızı Mozaikleri, Kiliya Tipi İdol, Roma İmparatoru Lucius Verus Heykeli, Boubon Antik Kenti Kökenli Bronz Kadın Büstü ve Kybele Adak Heykeli gibi kültür varlıkları oluşturdu.

ABD’Lİ MÜZELERE DİRENİYOR

Bu başarının arkasında ise Başkanlığın son beş yıldır, ABD Manhattan Bölge Savcılığı ile geliştirdiği işbirliği ve ortak çalışma modelinin olduğu öğrenildi. Başkanlığın ABD’den iadesi sağlanan eserlerin ülkeye getirilişinde Türkiye dostu olan Savcı Yardımcısı Matthew Bogdanos’un imzasının olduğu ortaya çıktı. Bogdanos’un son olarak Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonunda bulunan Marcus Aurelius heykelinin ülkeye iade edilmesindeki verdiği mücadele takdir topladı. Ohio eyaletindeki müze koleksiyonundaki heykel, Türkiye’nin 65 yılı aşkın bir süredir peşinde olduğu eserlerden biriydi.

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2022 yılında Türkiye’den ABD’ye kaçırılan 9 parçadan oluşan 6 tarihi eser, Antalya Müzesi’nde düzenlenen törenle iade edilmişti.

BURDUR’A GELİP İNCELEME YAPTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile New York Manhattan Bölge Savcılığı arasında 2021’de başlayan işbirliği sayesinde, Lucius Verus, Septimius Severus ve İmparator Caracalla’ya ait heykeller de dahil olmak üzere birçok Boubon kökenli nadide eser anavatanına döndü. Bakanlığın arşiv belgeleri, akademik araştırmalar ve antik kentteki kazı çalışmaları heykelin orijinal yerini açıkça ortaya koyunca Manhattan Bölge Savcılığı, Türkiye’nin iade talebini haklı bularak, Cleveland Sanat Müzesi’ndeki heykele el koyulmasına karar verdi. Savcı, bu soruşturma sürecinde Burdur Boubon Antik Kenti’ne de gelerek incelemelerde bulundu.

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Boubon Antik Kenti’nden kaçırılan bronz kadın büstü, titiz araştırmaların ardından yurda döndü.Savcının desteği sayesinde Marcus Aurelius dahil birçok nadide eser Türkiye’ye getirildi.

EMEKLİ ALBAY VE BOKSÖR

- Matthew Bogdanos renkli kişiliğiyle de dikkat çekiyor. ABD Deniz Piyadeleri’nden emekli bir albay olan Bogdanos, aynı zamanda yazar ve boksör. 2001 yılında Afganistan’a konuşlandırılan terörle mücadele ekibinin parçasıydı. Burada El Kaide’ye karşı eylemleri nedeniyle Bronz Yıldız ödülüne layık görüldü. Mart 2003’te albaylığa terfi etti ve ekibin başkanı olarak Irak’a görevlendirildi. Irak’taki görevi sırasında Bağdat’taki Irak Müzesi yağmalandı ve binlerce değerli antika çalındı. Bogdanos, beş yıldan uzun bir süre eserleri kurtarmak için bir ekibe liderlik etti. 2006’ya kadar çabaları sayesinde yaklaşık 10 bin eser kurtarıldı. Kasım 2005’te, eserleri kurtarma çabaları nedeniyle Başkan George W. Bush tarafından Ulusal Beşeri Bilimler Madalyası ile ödüllendirildi. 2010 yılında Bölge Savcılığı’na döndüğünde, Eski Eser Kaçakçılığı Birimi’ni kurdu ve hâlâ başkanlığını yürütüyor.

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‘BU YAĞMA DURMALI’

2022 yılında Türkiye’den ABD’ye kaçırılan 9 parçadan oluşan 6 tarihi eser, Antalya Müzesi’nde düzenlenen törenle iade edilmişti. Törende konuşan Bogdanos, “New York’taki Kültür Varlıklarını Koruma Ajansı ile 35 ülkeden yağmalanmış kültür varlıklarının peşindeyiz. Kaçakçıların peşinde olacağız. Masaya yumruğumuzu vuracağız. Bu yağmayı durdurmak durumundayız” demişti.

İNCECİKÖZ: SAĞ OLSUN BİZE DESTEK VERİYOR

Â Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Hürriyet’e Savcı Bogdanos’un kaçakçılıkla mücadeledeki katkılarını anlatarak teşekkür etti: “Savcı Matthew Bogdanos sağ olsun, bizim ülkemize çok yardımı dokunan birisi. Ama biz de o eserin ülkemizden kaçırıldığına dair öyle kanıtlar ortaya koyuyoruz ki sağ olsun Savcı Matthew da yapması gerekeni yapıyor ve bize destek oluyor. Özellikle müzayede evlerinde, özel müzelerde bizden kaçırılmış eserlerin sergilendiğini ortaya koyduğumuzda, bizim adımıza bulunduğu, sorumlu olduğu bölgede savcılığın gereğini yapıyor. Umarım diğer tüm ülkelerdeki bilinçli savcılarla da benzer iş birliği modelini kurarız. Keşke dünya üzerindeki her savcı, Matthew gibi bilinçli olsa, mesleğine inanmış olsa.”

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Umut Erdem - Birol İnceciköz