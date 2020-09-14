Eve değil okeye dönüyorlar

İstanbul Büyükçekmece’ye bağlı, Marmara Denizi kıyısındaki Kumburgaz Mahallesi’ndeki tatil siteleri, en yoğun eylül ayını yaşıyor. Koronavirüs salgınından korunmak isteyenler, yazlıklarını terk etmiyor. Kent merkezinde virüs tedbirlerine uymanın zor olduğunu düşünen vatandaşlar, elektrikli ısıtıcılarla kışı da yazlıklarında geçirmeyi planlıyor. Tatilcilerden Özlem Mutlu, “Avcılar’daki evimde markete bile çıkamıyorum ben. Oksijen alamıyorum. En azından burada balkonumda oturuyorum. Korkumuz daha az burada açıkçası. Buradan hiç gitmeyi düşünmüyoruz” dedi.

65 YAŞ ÜSTÜ TEDİRGİN

65 yaş üstündekiler de koronavirüs korkusundan şehir merkezlerine dönmek istemediklerini söylüyor. “İstanbul bizim için tehlike” diyen 79 yaşındaki Türkan Danagöz, “Geri dönmeyi düşünmüyoruz. Salgın büyük. Biz de korkumuzdan burada kaldık” diye konuştu.

Kumburgaz sahilde 7 senedir mekân işletmeciliği yapan Bülent Güven de her yıl eylül ayında sezonu kapattıklarını ancak bu yıl mekânın dolu olduğunu söyledi.

'BURADA ÇOK RAHATIZ'

Her yıl okullar açıldığı için dönmek zorunda olduklarını söyleyen Kumburgaz’daki tatil sitesi sakini Melek Kos ise “Merter’de oturuyorum. Bu sene çocuğun kaydını yaptık geri geldik buraya. Uzaktan eğitim olacak. Burada çok rahat sosyal mesafe korunabiliyor” dedi.

Salgın sürecini yazlık evinde geçirdiğini söyleyen Tezcan Gültepe de “İstanbul’da toplu taşıma, marketler kalabalık. Biz nisan başı gibi geldik. 6 aydır inmiyorum İstanbul’a. Burada kurallara uymak daha kolay” ifadelerini kullandı.