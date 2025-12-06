×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Eve çağırdıkları 1 kişiyi gasbeden sevgililer tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Etimesgut#Gasp
Eve çağırdıkları 1 kişiyi gasbeden sevgililer tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2025 05:15

Ankara’da sosyal medya üzerinden tanıştığı erkeği eve çağırıp gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.Ü. isimli kadın ile sevgilisi A.C.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, Etimesgut ilçesinde meydana geldi. A.Ü. isimli kadın, iddiaya göre sosyal medya üzerinden tanıştığı bir erkeği evine davet etti. A.Ü., eve çağırdığı erkeği alkol aldırma bahanesiyle dışarı çıkardı. Bu sırada sevgilisi A.C.Y., eve girip saklandı.

TELEFONU, CÜZDANI VE KREDİ KARTI GASBEDİLDİ

Eve dönen ismi öğrenilemeyen erkek, iki şüpheli tarafından darbedildi. Telefonu, cüzdanı ve kredi kartı gasbeden iki şüpheli, mağduru evde bırakarak olay yerinden kaçtılar. Bir süre sonra kendine gelen ve dışarı çıkmak için yardım isteyen erkeği görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

16 SUÇTAN ARANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda iki şüpheli gözaltına aldı. Erkek şüpheli A.C.Y.’nin 16 suçtan arandığı belirlendi.

Haberin Devamı

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Etimesgut#Gasp

BAKMADAN GEÇME!