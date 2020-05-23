Evdeyiz diye üzülmeyin, Bu bayram havalar serin

İstanbul’da bayram boyunca sıcaklığın 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bu yağışlı hava Trakya ve Anadolu’da ziraat için çok faydalı olacak. Ayrıca sokağa çıkma yasağının da olduğu bu günlerde evde kalmak daha keyifli hale gelecek. Önümüzdeki haftanın sonuna kadar yağış sürecek” dedi.