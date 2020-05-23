Musa KESLER
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Evdeyiz diye üzülmeyin, Bu bayram havalar serin
Türkiye geçen hafta Afrika sıcaklarıyla bunalmıştı. Bayram haftası boyunca ise Balkanlar’dan gelen soğuk ve yağışlı hava tüm yurdu etkisi altına alacak.
İstanbul’da bayram boyunca sıcaklığın 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bu yağışlı hava Trakya ve Anadolu’da ziraat için çok faydalı olacak. Ayrıca sokağa çıkma yasağının da olduğu bu günlerde evde kalmak daha keyifli hale gelecek. Önümüzdeki haftanın sonuna kadar yağış sürecek” dedi.
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