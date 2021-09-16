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'Evden zanlı çıkacak ben, ölü çıkacak o da sen' deyip 10 el ateş etmiş

#Ankara#Sevgi Tekin#Gökhan Ağtaş
Evden zanlı çıkacak ben, ölü çıkacak o da sen deyip 10 el ateş etmiş

Ankara'da birlikte yaşarken kendisini terk eden Sevgi Tekin'i (33) çocuklarının gözü önünde tabancayla öldüren Gökhan Ağtaş'ın (26) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Tanık olarak dinlenen Tekin'in kızı S.T. (17), Gökhan Ağtaş'ın annesine "Bu evden bir zanlı çıkacak ben, bir ölü çıkacak o da sen" dedikten sonra 10 el ateş ettiğini söyledi.

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Gökhan Ağtaş, bir süre birlikte yaşamalarının ardından kendisini terk eden 1,5 yaşındaki oğlunun annesi Sevgi Tekin'in, Mamak'a bağlı Mutlu Mahallesi'nde oturduğu evine 4 Ocak'ta pencere camını parke taşı ile kırarak girdi. Ağtaş, daha önce de evi terk eden Tekin'i çıkan tartışmada yakınlarının gözü önünde tabancayla ateş ederek, öldürdü. Olaydan sonra gözaltına alınan Ağtaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gökhan Ağtaş'ın, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'haberleşmenin ihlali', 'mala zarar verme' ve 'tehdit' suçlarından ömür boyu ve 95 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

''ANNEME 'SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DİYORDU''

Ağtaş, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlanırken, avukatı da salonda hazır bulundu. Tekin'in kızı S.T. sosyal hizmet uzmanı eşliğinde adli gözlem odasından tanık olarak dinlendi. S.T. annesi ve sanık Gökhan Ağtaş'la 1 yıl beraber yaşadıklarını ve sürekli kavga ettiklerini söyledi.

S.T., "Gökhan sürekli alkol ve uyuşturucu kullanıyordu. Anneme şiddet uygulayıp küfrediyordu. Kendisi çalışmıyordu annemin çalışmasına da izin vermiyordu. Annemi sürekli kıskanıyordu. Annem telefonla konuşsa ya da temizliğe gitse küfürler edip dövüyordu. Sürekli anneme 'Seni öldüreceğim' diyordu" dedi.

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''10 EL ATEŞ ETTİ''

S.T., olay gecesi annesi, teyzeleri ve anneannesi ile birlikte evde otururken Gökhan Ağtaş’ın camı kırarak eve geldiğini ve internet sağlayıcıyı kırıp, telefonları topladığını söyledi. S.T., Ağtaş’ın sürekli saatini kontrol ettiğini ve hepsini yatak odasına topladıktan sonra "'Korkmayın ben Gökhan' dedi, elinde silah vardı. Anneme 'Bu gece seni öldüreceğim. Bu evden bir zanlı çıkacak ben, bir ölü çıkacak o da sen' dedi. Annemin yanına geldi, diz kapaklarına vurdu, annem yatağa düştü. Annemin üzerine 10 el ateş etti. 6 mermi anneme 4 mermi ise yere isabet etti" diye konuştu.

S.T., Gökhan Ağtaş’ın olay gecesi alkol ve uyuşturucu kullanmadığını ve kendinde olduğu söyledi. S.T., Ağtaş’tan şikayetçi olarak davaya katılma talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Gökhan Ağtaş’ın tutukluluğunun devamına ve sonraki duruşmaya hazır edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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#Ankara#Sevgi Tekin#Gökhan Ağtaş