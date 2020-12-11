Evden, Roma dönemine ait sütun parçaları çıktı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışmaların ardından Kandıra’da bir eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 9 adet sütun parçası ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Y.O. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.