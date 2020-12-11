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Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 11.12.2020 - 17:46 | Son Güncelleme:

Evden, Roma dönemine ait sütun parçaları çıktı

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Evden, Roma dönemine ait sütun parçaları çıktı
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KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde, bir evde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu düşünülen sütun parçaları ele geçilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışmaların ardından Kandıra’da bir eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 9 adet sütun parçası ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Y.O. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

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