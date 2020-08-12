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Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 12.08.2020 - 10:33,Son Güncelleme:

Evden kötü koku yayılınca öldüğü ortaya çıktı

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Evden kötü koku yayılınca öldüğü ortaya çıktı
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ANTALYA'da yalnız yaşayan KOAH hastası Tevfik Yılmaz'ın (51) evinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları, polisi aradı. İtfaiye merdiveniyle balkondan eve giren polis, Yılmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın 2'nci katındaki dairede yalnız yaşayan, KOAH hastası olan ve makinelere bağlı yaşayan Tevfik Yılmaz'ı bir süredir göremeyen komşuları, evinden de kötü koku gelmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbarın ardından eve gelen polis ekipleri, kapıyı uzun süre çaldı; ancak açan olmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Polis ekipleri, adrese gelen itfaiye ekiplerinin merdiveniyle 2'nci katta bulunan evin balkonuna çıktı. Buradan eve giren polis ve sağlık ekipleri, Yılmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yaklaşık 5 gün önce öldüğü değerlendirilen Tevfik Yılmaz'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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