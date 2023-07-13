Evden kaçan eşini getirirken yolda öldürmüştü... Katil kocanın cezası belli oldu

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Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara yolu Çakallı mevkiinde 3 yıl önce meydana geldi. Edinile bilgiye göre, Konya'da ikamet eden Umut Y. (29), 42 GG 012 plakalı otomobiliyle Konya’ya giderken, evden kaçıp Trabzon'daki erkek arkadaşının yanına giden 21 yaşındaki 1 çocuk annesi eşi Gülsüm Y.'yi kafasından tabancayla vurdu. Genç kadın aracın ön sağ koltuğunda hayatını kaybetti. Umut Y. Kavak İlçe Jandarmaya giderek eşini öldürdüğünü söyleyip teslim oldu. Gözaltına alınan şahsın otomobilinin içinde Gülsüm Y.'nin cansız bedeni bulundu. Umut Y. evden kaçıp Trabzon'a giden eşini alıp aracıyla Konya'ya dönerken eşi ile arasında çıkan tartışma sonucu onu vurduğu söyledi. Tutuklanarak cezaevine konulan Umut Y. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.