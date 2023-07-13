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Evden kaçan eşini getirirken yolda öldürmüştü... Katil kocanın cezası belli oldu

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#Kadın Cinayeti#Cinayet#Trabzon
Evden kaçan eşini getirirken yolda öldürmüştü... Katil kocanın cezası belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 14:17

Evden kaçıp Trabzon'daki arkadaşına giden eşini alıp ikamet ettikleri Konya'ya dönerken Samsun'da otomobilde çıkan tartışmada onu tabancayla öldüren koca, yargılandığı mahkemece yine 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara yolu Çakallı mevkiinde 3 yıl önce meydana geldi. Edinile bilgiye göre, Konya'da ikamet eden Umut Y. (29), 42 GG 012 plakalı otomobiliyle Konya’ya giderken, evden kaçıp Trabzon'daki erkek arkadaşının yanına giden 21 yaşındaki 1 çocuk annesi eşi Gülsüm Y.'yi kafasından tabancayla vurdu. Genç kadın aracın ön sağ koltuğunda hayatını kaybetti. Umut Y. Kavak İlçe Jandarmaya giderek eşini öldürdüğünü söyleyip teslim oldu. Gözaltına alınan şahsın otomobilinin içinde Gülsüm Y.'nin cansız bedeni bulundu. Umut Y. evden kaçıp Trabzon'a giden eşini alıp aracıyla Konya'ya dönerken eşi ile arasında çıkan tartışma sonucu onu vurduğu söyledi. Tutuklanarak cezaevine konulan Umut Y. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

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Evden kaçan eşini getirirken yolda öldürmüştü... Katil kocanın cezası belli oldu


25 Ocak 2022 tarihindeki karar duruşmasında Umut Y. mahkemece önce müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve cezası "haksız tahrik altında" eşini öldürdüğü gerekçesiyle 19 yıl 2 ay olarak kararlaştırıldı. Yargıtay Ceza Dairesi yerel mahkemenin Umut Y. hakkında verdiği "haksız tahrik" uygulamasının anlaşılmayan sebeple eşini vurduğu gerekçesiyle uygulanmaması gerektiğini belirterek dava dosyasını Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesine geri gönderdi.

Evden kaçan eşini getirirken yolda öldürmüştü... Katil kocanın cezası belli oldu


Eşini terk edip sevgilisine kaçtığı iddia edilen karısını öldüren Umut Y.'nin yerel mahkemede yeniden görülen duruşmasında mahkeme "haksız eylemin niteliği ve boyutunu" göz önünde bulundurarak Umut Y.'yi yine 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

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#Kadın Cinayeti#Cinayet#Trabzon

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