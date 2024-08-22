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Evden inekleri toplamak için çıkan kadın 2 gündür kayıp

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#Zonguldak#Nazmiyet Gümüş#İnek
Evden inekleri toplamak için çıkan kadın 2 gündür kayıp
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 15:12

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 'İneklerimi toplama gidiyorum' diyerek evden ayrılan Nazmiyet Gümüş'ten (73), 2 gündür haber alınamıyor. Ekipler, arama çalışması başlattı.

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Çaycuma ilçesine bağlı Helvacılar köyünde yaşayan Nazmiyet Gümüş, 20 Ağustos akşamı, 'İneklerimi toplama gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Komşularına hayvanlarını soran kadın, Mantarcılar Mahallesi istikametine yürümeye başladı. Ancak Gümüş, daha sonra evine geri dönmedi. Havanın kararmasıyla endişelenen ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Kadını bulmak için arama çalışması başlatıldı. Gümüş’ün inekleri Mantarcılar Mahallesi'nde bulunurken, kadına dair herhangi bir ize rastlanılmadı. Jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

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#Zonguldak#Nazmiyet Gümüş#İnek

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