Evden eve canlı yayın

Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle tüm dünyada etkinlikler iptal edilir, herkes eve kapanırken devlet sanatçımız piyanist Gülsin Onay, önceki akşam sosyal medya üzerinden bir ‘online konser’ verdi. Onay’ın, “Bu kez konser salonunda değil evimde ağırlıyorum sizleri. Yarın iptal edilmiş olan Polonya’da vermem planlanan konserde programda yer alan Chopin Andante Sipanato et Grande Polonaise ile başlıyorum konsere” diye yazarak başladığı konseri yaklaşık iki saat sürdü. Her yarım saat Twitter, Facebook ve Instagram olmak üzere üç ayrı mecrada yayınlandı. Konseri, canlı yayın esnasında iki bin kişi seyrederken, toplam izleyen sayısı bir milyona yaklaştı.

EN ÇOK CHOPIN İSTENDİ

Onay, konser sonrası duygularını Hürriyet’e şöyle anlattı: “Önümüzdeki günlerde vereceğim 15 konser iptal oldu. Böyle bir online konser verme fikrini kendi kendime düşündüm. O sabah bu düşünceyle sosyal medyadan, ‘Ne çalsam?’ diye sordum. O kadar fazla yanıt geldi ki, inanamadım; Chopin, Mozart, Beethoven… Baktım liste sayılacak gibi değil, en çok kim için istek geldiyse onu çalayım dedim; Chopin. O akşam aslında Polonya’da bir konserim olacaktı ve zaten Chopin çalacaktım. Bunun üzerine Chopin’le başlayıp zaman yeterse ve istek gelirse devam ederim diye düşündüm. Her mecra için ayrı saat koydum; 19.00’da Twitter, 20.00’de Facebook ve 21.00’de Instagram. Yarımşar saat çalıp kısa aralar verdim. Chopin dışında Beethoven, Mozart, Saygun da çaldım.

KAMERA VE IŞIKLARI KENDİM HAZIRLADIM

Konser sırasında salonda çalmakla aynı heyecanı hissettim! Sanki evimde 750 bin kişi var gibiydi. Öncesinde de öyle büyük bir heyecanla hazırlandım ki! Evde tek başımaydım; kamera ve ışıkları tek başıma hazırladım. Konser kıyafetimi giydim. En önemli konserimin en önemli anları gibi hissederek çaldım.”

SALONDAKİ İLGİYİ HİSSEDEREK ÇALDIM

Onay, online konserlerinin devam edeceğini söylüyor: “Bu konserin herkese iyi geleceği içime doğmuştu. Tamamen konsantre oldum, kaç kişi izliyor diye bakmadan müziğin içine girdim. Salondaki ilgiyi hissederek çaldım ve çok mutlu oldum. Hele sonra gelen tebrik ve teşekkür mesajları inanılmazdı. Unutamayacağım bir gün oldu. Hem izleyenlere hem de bana moral oldu. Sanatın insanların ruhuna iyi geldiği, müziğin şifa verici gücünü yeniden ortaya çıkardık. Online konserlere devam edeceğim. Bazı eserleri çalışmak için kullandığım orkestra kayıtları var. Onlarla piyano konçertoları vermeyi planlıyorum. Yani orkestrayı da odama getireceğim! Konser tarihlerini sosyal medyadan duyuracağım.”

HANGİ RUH HALİNDE NE DİNLEMELİ

Gülsin Onay, evde kalacağımız korona günleri için ruh halimize iyi gelecek bir de müzik reçetesi hazırladı:

* Neşeli, hafifletici müzik istediğimizde: Mozart.

* Romantik duygularla baş başa kalmak istediğimizde: Chopin.

* Coşmak, hem üzüntülü hem sevinçli duyguları dışa vurmak istediğimizde: Rahmaninov ve Çaykovski.

* Sükûnet ve ulvi düşünceler istediğimizde: Bach.

* Dirilik istediğimizde, iniş çıkışlı muazzam mimari yapısıyla: Beethoven.

* Hayal gücümüzü geliştirmek istediğimizde: Debussy.

* Topraklarımızın gücünü hissetmek istediğimizde: Ulvi Cemal Erkin, Ahmet Adnan Saygun.