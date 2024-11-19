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Evden ekmek almak için çıktı, ölü bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

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#Adana#Vefat#Arazi
Evden ekmek almak için çıktı, ölü bulundu Yakınları sinir krizi geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 13:33

Adana'da ekmek almak için evden çıkan kadın, evinin yakınındaki boş bir arazide ölü olarak bulundu. Ölen kadının eşi ve kızı gözyaşlarına boğuldu.

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Olay, Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gülbeyaz Demirel (59) ekmek almak için evden çıktı. Bir süre sonra evinin yakınındaki boş arazide komşuları tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Gülbeyaz Demirel'in öldüğünü belirledi.

Evden ekmek almak için çıktı, ölü bulundu Yakınları sinir krizi geçirdi

 

“BİRİ ANNESİNİN BİRİ KARISININ CANSIZ BEDENİ ÖNÜNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU”

Acı haberi alan ölen kadının eşi ve kızını olay yerine geldi. Eşi, karısının cansız bedeninin önünde gözyaşlarına hakim olmadı. Kızı ise üzüntüden sinir krizi geçirdi.

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Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen kadının cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gülbeyaz Demirel'in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belirlenecek.

Evden ekmek almak için çıktı, ölü bulundu Yakınları sinir krizi geçirdi

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#Adana#Vefat#Arazi

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