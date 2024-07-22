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Evden çıktıktan sonra kaybolmuştu: 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

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#Adana#Adana Haberleri#Haber
Evden çıktıktan sonra kaybolmuştu: 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 13:11

Adana'da ekmek almak için dün sabah evinden çıkan ve bir daha dönmeyen 11 yaşındaki İbrahim Uğur'un, bugün sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

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Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki evinden dün sabah ekmek almak için çıkan İbrahim Uğur, geri dönmedi. Bir süre bekleyen ailesi, çocuklarından haber alamayınca polise haber verdi. Ekipler, Uğur'un bulunması için çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken, bu sabah Ali Hocalı Mahallesi'ndeki hidroelektrik santralindeki sulama kanalında hareketsiz kişiyi görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen su altı ekipleri, öldüğü belirlenen kişiyi kanaldan çıkarttı. Cesedin İbrahim Uğur'a ait olduğunu tespit edildi. Uğur'un cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Evden çıktıktan sonra kaybolmuştu: 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

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#Adana#Adana Haberleri#Haber

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