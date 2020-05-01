Hürriyet Bilim Kurulu yanıtlıyor: Evden çıkmayanlara: Her an el yıkamaya gerek yok

PROF. DR. MEHMET CEYHAN (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı):





Eğer evdeki hiç kimse dışarı çıkmıyorsa, özel tedbire ya da ortak yerlere her el değdikten sonra yıkamaya gerek yok. Her zaman olduğu gibi yemekten önce ve sonra, tuvaletten önce ve sonra yıkamak yeterli. Tabii evde dışarı çok çıkan kişi varsa sadece o sık sık yıkasa yeter. Ortak kullanılan yerlere değmeden ellerini yıkarsa diğerleri için özel önleme lüzum kalmaz.

LÖSEMİLİ OĞLUNUZ İÇİN ÖNERİ

Muhammet Fatih KILIÇ soruyor:

8 yaşındaki oğluma geçen yılın şubat ayında lösemi teşhisi konuldu. 8 gün radyoterapi aldıktan sonra 2019’un Aralık ayında idameye çıktık. Kan değerlerinde pek sorun yaşamadık. Salgın nedeniyle dikkatimizi hayli arttırdık ancak yine de merak ediyoruz: Oğlum idamenin bu aşamasında olmasına rağmen COVID-19 için hâlâ riskli grupta yer alıyor mu?





PROF. DR. ZAFER KURUGÖL (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı):

Kanserli hastalar genel topluma göre COVID-19’a yakalanma ve hastalığın ağır seyretmesi açısından daha risklidirler. Ancak anlaşıldığı kadarıyla oğlunuz remisyonda olduğundan risk daha azdır. Size önerim, doktorunuzun önerdiği tedaviye devam etmeniz ve genel kişisel korunma kurallarını aile olarak uygulamanızdır.

YAŞLI BABANIZ DA YÜK OLMAK İSTEMEZ

Sezin ŞAHİN soruyor:

65 yaş üzerinin kapalı kalması sürekli kendileri açısından ele alınıyor. Bir de onlara bakan, onlarla yaşayan evlatları var. Bazılarımız için durum o kadar zor ki... Babama bakım gerekiyor. Karakter olarak uyumsuz ve zor. Üstüne bir de takıntıları var. Psikolojim bozuldu. Lütfen bu konuda yardımcı olun, ne yapmalıyım?





PROF. DR. ARİF VERİMLİ (Psikiyatrist):

Bu konuda inanın o da size yük olmamak, azıcık nefes alıp dışarı çıkmak için neler vermezdi… Sizi anlıyorum fakat insan dayanabildiği sorunla baş edebildiği, kendini denetleyebildiği ölçüde sağlıklıdır. Ben kesinlikle yaşlılarımıza nefes alma imkânı verilmesini istiyorum. Sağlıklı yaşlılar dahi ağır stres baskısı altındalar ki Alzheimer, demans ya da kronik psikiyatrik rahatsızlıkları olan yaşlılarımızın ve onlarla yaşayan yakınlarının katlanması güç bir durum.

HABERE GİDERKEN MESAFEYE DİKKAT

Ersin TURAN soruyor:

Bir basın mensubu olarak sürekli haberlere gidiyoruz. Maske takıyoruz, kimi zaman eldiven de kullanıyoruz. Özellikle açık havada sokakta gezerken, yürürken yanımızdan geçen, açık havada röportaj yaptığımız zaman sosyal mesafeye dikkat ettiğimizde virüs kapma şansımız yüksek mi? Sokaktan eve geldikten sonra hiçbir temasa ya da bir kişiyle dahi yan yana gelmesek de kıyafetler dezenfekte edilmeli mi?





PROF. DR. İSMAİL BALIK (Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi):

Açık havada zaten sosyal mesafeye dikkat ediyorsanız risk yoktur. Elbiselerinizi dezenfekte etmekten kastınız yıkamaksa, 60 derece üstünde normal deterjanla yıkamak yeterlidir. Ama bunu yapmasanız bile elbiselerinizi bir gün başka bir odada ya da dolapta bekletirseniz eğer üstünde virüs varsa bulaştırıcı yoğunluk azalacağından kaygınız ortadan kalkmış olur.

SİZ SORUN HOCALAR YANITLASIN

Alanında uzman, çok değerli hocalardan oluşan Hürriyet Bilim Kurulu, her gün koronavirüs ve salgınla ilgili sorularınıza cevap veriyor. Sorularınızı hurriyetbilim@hurriyet.com.tr adresine veya 0 530 054 44 84 numaralı WhatsApp hattına isim ve soyisminizi yazarak yollayabilirsiniz.