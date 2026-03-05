×
Evden çıkmayan kiracısını tabancayla vurup öldürdü

Mart 05, 2026 11:09

İzmir'in Urla ilçesinde N.Ü. (54), tahliye konusunda tartıştığı kiracısı Rıdvan Çelik'i (37) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Ev sahibi N.Ü. ile kiracısı Rıdvan Çelik arasında tahliye konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.Ü, ruhsatsız tabancasıyla Çelik'e ateş açtı. Çelik, kanlar içinde yerde kaldı.

Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. N.Ü. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

