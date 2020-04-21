MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEvden çıkamayınca polisi aradı, kardeşinin doğum günü pastayla kutlandı
GeriGündem Evden çıkamayınca polisi aradı, kardeşinin doğum günü pastayla kutlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak), (DHA)
Haber Giriş: 21.04.2020 - 17:32,Son Güncelleme:

Evden çıkamayınca polisi aradı, kardeşinin doğum günü pastayla kutlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Evden çıkamayınca polisi aradı, kardeşinin doğum günü pastayla kutlandı
Abone Olgoogle-news

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan Argeş Samsak (8), polisi arayıp, doğum günü olan kardeşi Aram (4) için pasta getirmelerini rica etti. Argeş'in isteğini yerine getiren polis, Aram'a pastayla sürpriz yaptı.

Cizre'de koronavirüs önlemleri kapsamında 20 yaş ile altındakilere getirilen yasak nedeniyle sokağa çıkamayan Argeş Samsak, polisi arayarak, istekte bulundu. Kardeşinin doğum günü olduğunu anlatan Argeş, polisten yaş pasta getirmelerini rica etti. Küçük çocuğun isteğini yerine getiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, ailenin oturduğu daireye elinde pastayla geldi. Elinde yaş pasta tutan polisi gören çocuklar, büyük mutluluk yaşadı. Argeş ve Aram Samsak kardeşler, pastanın üzerinde yanan mumları üfleyerek, söndürüp, polislere teşekkür etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle