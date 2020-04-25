MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEvden çıkamayan kadının 'muhabbet kuşu' isteği yerine getirildi
GeriGündem Evden çıkamayan kadının 'muhabbet kuşu' isteği yerine getirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 25.04.2020 - 00:24,Son Güncelleme:

Evden çıkamayan kadının 'muhabbet kuşu' isteği yerine getirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Evden çıkamayan kadının 'muhabbet kuşu' isteği yerine getirildi
Abone Olgoogle-news

Zonguldak'ta, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan Şahinde Sağlam'ın (66) muhabbet kuşu isteği, Vefa Sosyal Destek Grubu ve jandarma ekiplerince yerine getirdi.

Zonguldak'a bağlı Karaman beldesinde yaşayan Şahinde Sağlam, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamadığı için Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak muhabbet kuşu istedi. Vefa Sosyal Destek Grubu ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sağlam'ın evine giderek istediği muhabbet kuşu hakkında bilgi aldı. Ardından evden ayrılan ekipler, bir süre sonra Sağlam'ın istediği muhabbet kuşunu alarak evine gitti. Sağlam, muhabbet kuşunu teslim alarak ekiplere teşekkür etti.

Evden çıkamayan kadının muhabbet kuşu isteği yerine getirildi

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle