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Gündem
Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL
Haber Giriş: 06.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Evden banka kartı çalıp alışveriş yaptılar

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Evden banka kartı çalıp alışveriş yaptılar

İstanbul Şişli’de hırsızlık yaptıkları evden çaldıkları banka kartıyla alışveriş yapan şüpheliler, polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul Şişli’ye bağlı Kuştepe Mahallesi Yavrukuş Sokak’ta geçen çarşamba günü 09.00 sıralarında, M.N. evinde uyuduğu sırada evine 3 hırsız girdi. Hırsızlar, M.N.’ye ait bilgisayar, içinde banka kartı olan cüzdan, 600 lira, 300 dolar ve değeri 4 bin lira olan 2 kol saatini alarak kaçtı. M.N., uyanınca evine hırsız girdiğini anlayarak polise başvurdu.

KAMERADAN TESPİT ETTİLER

Kuştepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, harekete geçerek, M.N.’nin banka kartı hareketlerini inceledi. Çalınan kartla İnönü Caddesi ve Yeniyol Caddesi’ndeki marketlerde alışveriş yapıldığı belirlendi. Marketlerin güvenlik kameralarını inceleyen polis 3 şüphelinin eşkalini tespit etti. Ekipler, A.Y., A.D.S. ve F.B.’yi evlerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin çaldıkları banka kartı ile hırsızlıktan hemen sonra marketten gıda alışverişi yaptığı belirlendi. A.Y., A.D.S. ve F.B., Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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