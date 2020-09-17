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Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 17.09.2020 - 14:14 | Son Güncelleme:

Evden 100 bin TL'lik ziynet eşyası çalan kadın yakalandı

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Evden 100 bin TL'lik ziynet eşyası çalan kadın yakalandı
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ELAZIĞ'da, girdiği evden 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan İ.P., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan kadının 21 suç kaydı olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir eve girerek 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelinin İ.P. olduğu belirlendi. Tespit edilen adreste gözaltına alınan şüphelinin yapılan incelemede 21 suç kaydının olduğu belirlendi.

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