Evden 100 bin TL'lik ziynet eşyası çalan kadın yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir eve girerek 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelinin İ.P. olduğu belirlendi. Tespit edilen adreste gözaltına alınan şüphelinin yapılan incelemede 21 suç kaydının olduğu belirlendi.