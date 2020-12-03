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Gündem
Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 03.12.2020 - 10:16 | Son Güncelleme:

Evdeki uyuşturucuyu ‘Aşil’ buldu

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Evdeki uyuşturucuyu ‘Aşil’ buldu
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ADANA’da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, narkotik köpeği ‘Aşil’ ile yapılan aramada, sofra bezine sarılı 6 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışma kapsamında, merkez Seyhan ilçesinde bir evde metamfetamin satıldığı bilgisine ulaştı. Eve baskın yapan ekipler, narkotik köpeği ‘Aşil’ ile arama yaptı. Aşil'in, mutfakta tepki verdiği çekmecede, sofra bezine sarılı halde 6 kilo 800 gram metamfetamin ile yatak minderlerinin arasına saklanmış ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili H.C.E. (19) gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen H.C.E., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evdeki uyuşturucuyu ‘Aşil’ buldu

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