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‘Evdeki tüm işleri ben yapıyorum’ diyen kocadan boşanma davası

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#İstanbul#Aile#Boşanma
‘Evdeki tüm işleri ben yapıyorum’ diyen kocadan boşanma davası
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 07:00

İstanbul’da aile mahkemesine açılan boşanma davasına göre, M.S. ile B.S., 12 yıl önce üniversite okurken tanıştı.

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Çift, uzun süren sevgililik döneminin ardından 3 yıl önce evlendi. Çiftin bu evliliğinden çocuğu olmadı. Evdeki tüm işleri kendisinin yaptığını ve eşinin bulaşıklarını dahi kaldırmadığını iddia eden M.S., yaşadıklarının göz ardı edilemez hale geldiğini söyledi.

Dava dilekçesinde, “M.S., ailesine karşı negatif ve art niyetli tutum gösteren karısının bu davranışı nedeniyle çevresine rencide olmuştur. Sürekli sabit fikirli olan ve kocasının fikirlerini önemsemeyen B.S., eşini baskı altında tutmuştur. Bu durum da artık M.S. için çekilmez bir hal almıştır. Evlilik süresinde kocasına karşı pasif şiddet uygulayan B.S., aşırı sinirli bir yapıya sahiptir. Tarafların bir araya gelme ihtimali olmadığından boşanmalarına karar verilmesini istiyoruz. Ayrıca 200 bin lira tazminatın davalı B.S.’den tahsilini istiyoruz” denildi.


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#İstanbul#Aile#Boşanma

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