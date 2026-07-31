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Evdeki tartışmada babanın şüpheli ölümü! "Dirseğim çarptı" diyen oğlu tutuklandı

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#Cinayet#Zafer Öztaykutlu#Polis Soruşturması
Evdeki tartışmada babanın şüpheli ölümü Dirseğim çarptı diyen oğlu tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 16:59

İstanbul, Beylikdüzü'nde evinde oğluyla tartıştıktan sonra çıkan arbedede yaşamını yitiren 55 yaşındaki Zafer Öztaykutlu'nun ölümü şüpheli bulundu. Olayın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinde babasına sadece dirseğinin çarptığını öne süren 24 yaşındaki oğlu A.Ö. tutuklandı.

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Olay, 29 Temmuz Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Barış Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 katlı binanın 14'üncü katında bulunan dairede oturan Zafer Öztaykutlu ile oğlu A.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Evdeki tartışmada babanın şüpheli ölümü Dirseğim çarptı diyen oğlu tutuklandı

Büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kavga sırasında baba Öztaykutlu yere yığıldı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Zafer Öztaykutlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Evdeki tartışmada babanın şüpheli ölümü Dirseğim çarptı diyen oğlu tutuklandı

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ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Olay yerinde detaylı inceleme yapan ekipler, Öztaykutlu’nun ölümünü ilk belirlemelere göre şüpheli olarak değerlendirdi. Öztaykutlu’nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Oğlu A.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Evdeki tartışmada babanın şüpheli ölümü Dirseğim çarptı diyen oğlu tutuklandı

“DİRSEĞİM ÇARPTI”

Şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan A.Ö. ise ifadesi alınmak ve işlemleri tamamlanmak üzere polis merkezine götürüldü. A.Ö.'nün emniyetteki ilk ifadesinde tartışma sırasında babasına sadece direseğinin çarptığını öne sürdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.Ö. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evdeki tartışmada babanın şüpheli ölümü Dirseğim çarptı diyen oğlu tutuklandı

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#Cinayet#Zafer Öztaykutlu#Polis Soruşturması

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