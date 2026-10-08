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Evdeki tartışma ölümle bitti! Eşini tabancayla öldüren kadın gözaltına alındı

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#Şinda Yakut G.#Rıdvan G. Ölüm#Manisa Cinayet
Evdeki tartışma ölümle bitti Eşini tabancayla öldüren kadın gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2026 17:31

Manisa’nın Salihli ilçesinde Şinda Yakut G., henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Rıdvan G.’yi tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kadın gözaltına alındı.

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Olay, saat 06.30 sıralarında, Salihli ilçesi Kurtuluş Mahallesi 226'ncı Sokak'ta meydana geldi. Şinda Yakut G. ile eşi Rıdvan G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Rıdvan G.'ye ait tabancayı alan Şinda Yakut G., 4 el ateş etti. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Rıdvan G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

İnşaat işçisi, 2 çocuk babası Rıdvan G.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Şinda Yakut G. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Şinda Yakut G.#Rıdvan G. Ölüm#Manisa Cinayet

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