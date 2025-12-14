Evdeki kediye köpeğe ‘çip’te son günler... Son tarih 31 Aralık

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği, 6 aylık ve üzeri tüm evcil hayvanların 31 Aralık tarihine kadar veteriner hekimler tarafından mikroçip takılarak PETVET sistemine kaydedilmesi gerekiyor. Yasal sürenin geçirilmesi halinde, hayvan sahiplerine idari para cezaları uygulanacağı belirtildi. Düzenleme ile kaybolma ve terk edilme vakalarının takibi, sahip sorumluluğunun artırılması ve hayvanların sağlık kayıtlarının düzenli şekilde izlenmesi amaçlanıyor.

TAKTIRMAYANA PARA CEZASI

Sürenin dolmasına az bir süre kala konuya ilişkin merak edilenleri anlatan veteriner hekim Ece Nur Tunaman, “Son tarih 31 Aralık 2025. Hayvan sahiplerimiz, bu tarihe kadar hayvanlarına çip taktırmazsa hem yurtiçi hem yurtdışı seyahatlerde sorun yaşayabilirler. Ayrıca veteriner kliniklerinde bazı hizmetlerden yararlanamayabilirler. Yeni yılda altı aydan küçük hayvanlara ceza olmadan çip takılmaya devam edilecek ancak altı aydan büyük hayvanlarda ceza geçerli olacak. Para cezasının güncel tutarı henüz belli değil fakat ortalama 5-7 bin lira civarında olabilir” dedi.

KİMLİK GÖREVİ DE GÖRÜYOR

Mikroçipin kimlik görevi gördüğünü belirten Tunaman, “Hayvanlar kaybolduğunda veya kaçtığında, kliniğe getirildiğinde çip okutularak kayıtlı sahibi kolayca bulunabiliyor. Fakat GPS özelliği yok; telefon üzerinden takip edilemez. Çipte hayvan sahibinin kimlik ve iletişim bilgileriyle birlikte hayvanın türü, yaşı, ırkı, aşıları ve özel durumları yer alıyor” diye konuştu.