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2 yaşındaki bebeğin kahreden ölümü: Evde yalnız bırakmışlar

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#Bebek#Iğdır#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 13:14

Iğdır'da, gecekonduda çıkan yangında 2 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi. Bebeğin yangın çıktığı anda evde yalnız olduğu öğrenildi.

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Karaağaç Mahallesi Genç Osman Caddesi 357. Sokakta, Aydın İleri'nin evinde henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 yaşındaki bebeğin kahreden ölümü: Evde yalnız bırakmışlar

Müdahalenin ardından yangını söndürerek eve giren ekipler, 2 yaşındaki Hazar İleri'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İleri'nin cansız bedeni, cenaze arabasıyla Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

2 yaşındaki bebeğin kahreden ölümü: Evde yalnız bırakmışlar

Hayatını kaybeden çocuğun yangın anında evde yalnız olduğu öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

2 yaşındaki bebeğin kahreden ölümü: Evde yalnız bırakmışlar

2 yaşındaki bebeğin kahreden ölümü: Evde yalnız bırakmışlar

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#Bebek#Iğdır#Yangın

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