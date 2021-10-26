Evde yakalanan hırsızlık şüphelisini linç edilmekten esnaf kurtardı

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalleli, bir kişinin girdiği evde el feneriyle gezindiğini fark etti. Evi çeviren vatandaşlar, kapıyı kırarak içeri girerek hırsızlık için girdiği iddia edilen E.K.S.’yi yakaladı. Kalabalık, kendisine sorulan sorulara cevap vermeyen E.K.S.’yi dövmeye başladı. Bu sırada bir esnaf, şüpheliyi öfkeli kalabalıktan kurtarıp iş yerine kaçırdı, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, esnafın iş yerine sakladığı E.K.S.’yi gözaltına aldı.

Polis ekiplerinin uyarısı üzerine kalabalık dağıldı. İş yerinden çıkarılan E.K.S., işlemleri için emniyete götürüldü.

Şüphelinin mahalleli tarafından dövülme anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.