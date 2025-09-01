×
Gündem Haberleri

Evde unuttuğu anahtar genç antrenörün sonu oldu! Hortum koptu beton zemine düştü

Eylül 01, 2025 14:55

Antalya'da evde unuttuğu anahtar yüzünden ikametine giremeyen futbol okulu işletmecisi ve amatör takım teknik direktörü Alperen Coşar, binanın çatısından 3. kattaki dairesine inmek için güneş enerjisi paneline bağladığı hortumun kopması sonucu beton zemine düşerek yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi 1044 Sokak'taki dairesinden ayrılırken anahtarı içeride unutan Alperen Coşar (43) gecenin ilerleyen saatlerinde geri döndüğünde anahtarı olmadığı için apartmanın çatısına çıktı.

ÇATIDAN BALKONA HORTUMLA İNMEK İSTERKEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Buradaki güneş enerji paneline bağladığı hortum ile 3. kat balkonuna inmeye çalışan Alperen Coşar, hortumun kopması sonucu beton zemine düştü. Sabah komşularının haber vermesi üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Coşar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Coşar'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Alperen Coşar, uzun yıllar çeşitli kulüplerde amatör olarak futbol oynadıktan sonra antrenörlük ve teknik direktörlük kurslarını bitirdi. Coşar'ın, uzun süredir Manavgat Beşiktaş Futbol Okulu işletmeciliği ve 2. Amatör Kümedeki Manavgat Hisar Gençlik ve Spor'un Teknik Direktörlük görevinde bulunduğu öğrenildi.

Acı haberi alıp olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı.

BAKMADAN GEÇME!